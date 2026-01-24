"Налог на мясо" может оказать существенное влияние на окружающую среду

Исследование показало, что воздействие потребления мяса на природу можно было бы быстро и сравнительно дешево уменьшить, если бы государства ввели на мясные продукты стандартную ставку НДС – для говядины, свинины, баранины и курицы. В зависимости от того, как будут использованы дополнительные налоговые поступления, такое нововведение могло бы обойтись домохозяйствам ЕС всего в 26 евро в год, при этом сократив экологический ущерб на 3-6%.

Продукты животного происхождения вносят наибольший вклад в экологический след питания в ЕС: на них приходится почти четверть выбросов парниковых газов, более половины потерь биоразнообразия и загрязнения фосфором, а также около трех четвертей потребления воды.

Несмотря на это, в 22 из 27 стран ЕС на мясо действует сниженная ставка НДС по сравнению с общей ставкой. По сути, это означает, что потребители не оплачивают экологические и социальные издержки, связанные с производством мяса.

В исследовании Потсдамского института климатических последствий оценили часть этих скрытых расходов и проанализировали, как две возможные реформы – отмена льгот по НДС или введение цены на углерод для продуктов питания – повлияют на цены, потребление, экологический след и затраты.

В статье, опубликованной в журнале Nature Food, ученые установили, что экологический след мяса в целом заметно выше, чем у растительных продуктов, по таким показателям, как влияние на климат, потеря биоразнообразия, использование земли и загрязнение. Единственным исключением стало потребление воды. Разница в экологических издержках плохо отражается в ценах в магазинах, поскольку такие расчеты сложны. Чтобы устранить это несоответствие, авторы предложили начать с самого простого шага – отмены налоговых льгот на наиболее вредный продукт питания – мясо.

Эти льготы различаются в разных странах. Самая крупная – в Ирландии, где мясо вообще не облагается НДС при общей ставке 23%. В Великобритании сырое мясо освобождено от налога, в то время как готовые мясные блюда и переработанные продукты облагаются по ставке 20%. Разница в НДС достигает 20 процентных пунктов в Хорватии, 15 – во Франции, 12 – в Германии и Италии, 11 – в Испании. В ЕС лишь Болгария, Дания, Эстония, Латвия и Литва применяют к мясу стандартную ставку НДС.

По расчетам, отмена льгот на мясо в ЕС могла бы снизить экологический ущерб от питания на 3,48-5,7%, в зависимости от вида воздействия. Например, выбросы парниковых газов уменьшились бы на 29,9 млн тонн CO₂-эквивалента в год, что составляет примерно 5% от общего объема. Как сильно это ударит по потребителям, зависит от того, как будут распределены дополнительные доходы. В среднем расходы домохозяйств на продукты питания могут вырасти на 109 евро в год. Но если дополнительные средства вернуть гражданам в виде выплат, чистые расходы сократятся до 26 евро в год.

Еще более выгодным для потребителей оказался бы углеродный налог на продукты питания в размере 52 евро за тонну выбросов. Это снизило бы чистые расходы примерно до 12 евро в год и принесло бы больший экологический эффект. Однако авторы отмечают, что такая система требует более сложных экономических и политических расчетов, поэтому изменение НДС выглядит более реалистичным вариантом в краткосрочной перспективе. В обоих случаях, по мнению исследователей, общество в целом получит значительную выгоду, если учитывать затраты на снижение ущерба окружающей среде.