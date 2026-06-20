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Наука и Хайтек

Число нападений на образовательные учреждения, учащихся и персонал по всему миру выросло на 40%

время публикации: 20 июня 2026 г., 11:19 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 11:23
Число нападений на образовательные учреждения, учащихся и персонал по всему миру выросло на 40%
AP Photo/ Haruna Umar

Согласно новому докладу, количество нападений на учебные заведения по всему миру увеличилось на 40%. В 2024-2025 годах было зафиксировано более 8556 инцидентов, в результате которых пострадали около 10 600 студентов и сотрудников – они были убиты, ранены, похищены, задержаны или иным образом затронуты насилием.

Сообщения о таких случаях поступали из 83 стран, при этом наибольшее число инцидентов зарегистрировано в Колумбии, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Гаити, на Западном берегу реки Иордан и в Украине. затронувших учащихся и персонал. Отдельно отмечается, что число случаев использования школ и университетов военными или вооруженными группами выросло почти вдвое – на 91%, достигнув 1912 зафиксированных эпизодов.

Наибольшее число жертв среди учащихся и работников зафиксировано в Мьянме, Нигерии, Йемене и Камеруне – более 1700 человек погибли или получили ранения. В Нигерии также сообщалось о похищении свыше 700 человек, а в Мьянме – о десятках погибших и сотнях пострадавших. Эксперты отмечают, что нападения становятся все более системными и нередко используются как стратегия давления, а не как единичные инциденты. Это приводит к тому, что школы теряют свою основную функцию как безопасного пространства для обучения.

Доклад также указывает, что в ряде стран нападения имели гендерный характер: в некоторых случаях женщины и девочки становились целенаправленными жертвами. Отдельно подчеркивается уязвимость детей с инвалидностью, для которых доступ к образованию и без того ограничен. Кроме того, атаки часто сопровождались применением тяжелого вооружения и взрывчатки, включая удары с использованием дронов, что приводило к разрушению инфраструктуры и закрытию школ. На фоне этого отмечается, что сокращение международной гуманитарной помощи усугубляет ситуацию, снижая возможности поддержки пострадавших образовательных систем. Исследователи подчеркивают, что большинство таких нападений можно предотвратить, если государства усилят правовую защиту школ, прекратят их военное использование и улучшат системы мониторинга и ответственности.

Общий контекст доклада связан с тем, что уровень вооруженных конфликтов в мире достиг максимума со времен Второй мировой войны: в 2025 году зафиксировано 65 конфликтов, из которых 13 переросли в войны. Число жертв насилия также резко выросло и превысило 244 000 человек за год, что делает его одним из самых кровавых периодов последних десятилетий.

Наука и Хайтек
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