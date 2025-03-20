Ученые планируют создать крупнейшую в мире базу данных генетики кошек

Ученые, работающие над проектом по созданию генетической базы кошек, планируют привлечь 100 тысяч животных разных видов – от породистых до беспородных.

Проект Darwin's Cats повторяет идею инициативы Darwin's Dogs , которая помогла раскрыть особенности поведения собак, их болезни и генетическое происхождение современных пород. Кошачий проект был запущен в середине 2024 года и на данный момент включает более 3000 зарегистрированных кошек, хотя не все владельцы предоставили образцы шерсти.

Участникам из разных уголков мира предлагается пройти серию бесплатных опросов, касающихся физических особенностей, поведения, условий жизни и здоровья их питомцев. Однако в настоящее время наборы для сбора ДНК, с помощью которых владельцы могут отправить образцы шерсти, доступны только для жителей США. Для покрытия затрат на секвенирование и финансирование исследования требуется пожертвование в размере 199 долларов США.

В отличие от большинства существующих баз данных, которые обычно ориентированы на определённые породы или ветеринарные задачи, проект Darwin's Cats собирает обширную и разнообразную коллекцию данных, охватывающую как домашних, так и бродячих кошек, а также метисов из разных социальных слоев кошачьего общества.

Ученые рассчитывают, что, сочетая данные о ДНК кошек с результатами опросов, они смогут лучше понять, как генетика влияет на внешний вид, поведение и предрасположенность кошек к различным заболеваниям. Команда также стремится изучить генетическое разнообразие разных пород и выявить происхождение современных кошек. Авторы проекта отметили, что особенно их интересуют кошки с дополнительным шестым пальцем.