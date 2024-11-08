Исследование: кошки могут связывать изображения со словами примерно так же, как младенцы

Недавнее исследование показывает, что домашние кошки могут распознавать речевые модели и запоминать не только собственные клички, но и другие слова.

Японские ученые провели эксперимент с кошками, который изначально был основан на исследовании с младенцами. 14-месячным детям показывали изображения двух разных объектов, каждый сопровождался определенным словом. Спустя время им снова показывали те же объекты – иногда с правильным словом, а иногда с "неправильным", которое подходило другой картинке. В случае с неправильным словом дети смотрели на изображение дольше и были удивлены, что связь между ними была нарушена.

В новом исследовании ученые провели похожий эксперимент, но с кошками. Животных располагали перед экраном компьютера и показывали две картинки: синий единорог и красное солнце. Когда появлялся единорог, кошки слышали запись, на которой их хозяин произносил слово "Керару", а когда появлялось солнце – фразу "Парумо". Это не настоящие японские слова, а сочетание слогов, которые, вероятно, незнакомы кошкам.

Когда кошки видели картинки с "неправильными" словами, то смотрели в экран значительно дольше. "Некоторые кошки даже смотрели на экран с расширенными зрачками, когда происходило изменение условий", – комментирует Сахо Такаги, один из авторов исследования.

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что кошки могли устанавливать связь между изображением и словом, иначе они не проявили бы удивление, когда слова не совпадали с правильными объектами. Кроме того, кошки справились с задачей быстрее, чем дети: в то время как младенцам требовалось четыре демонстрации каждой картинки по 15 секунд, большинство кошек усвоили ассоциацию всего за две демонстрации по 9 секунд.