Израильские ученые показали, что Сахара снова может стать влажной

Ученые из Еврейского университета Иерусалима совместно с коллегами показали, что климат пустыни Сахары при глобальным потеплении снова может стать более мягким и влажным.

Пустыня Сахара сегодня – одно из самых засушливых мест на Земле, но она не всегда была такой. Исследования высохших водно-болотных угодий в Сахаре указывают на более влажные периоды в ее прошлом, но до сих пор неясны источники влаги, благодаря которым заполнялись эти водоемы.

Исследование ученых из Еврейского университета Иерусалима, опубликованное в журнале Hydrology and Earth System Sciences, дает представление о метеорологических процессах, ответственных за заполнение обычно сухого озера на северо-западе Сахары. Ученые сосредоточились на том, как обычно сухое озеро Себха-эль-Мелах на западе Алжира время от времени наполняется водой.

Исследование показало, что в период с 2000 по 2021 год в водосборном бассейне озера были зарегистрированы сотни мощных ливней, но только в шести случаях обильные осадки привели к существенному заполнению озера. Как показало исследование, заполнение озера было вызвано ливнями, принесенными от побережья Атлантического океана, а не экваториальными источниками, как считалось ранее.

Процесс переноса влаги начинается с взаимодействия циклонов вблизи североафриканского атлантического побережья с явлениями, возникающими в верхних уровнях атмосферы. Это создает условия, благоприятные для сильных осадков. Решающим фактором в этих событиях является эффект домино, при котором влага постепенно переносится и концентрируется над Сахарой, прежде чем достичь водосборного бассейна озера.

Исследование показывает, что доисторические озера в Сахаре в основном заполнялись не муссонными дождями, приходившими с юга, а штормами, зародившимися над Атлантикой. Это неожиданно, поскольку таким ливням приходится преодолевать Атласские горы. Результаты, полученные учеными, имеют важное значение для понимания прошлых климатических условий и прогнозирования будущих гидрологических изменений в пустыне.

Ученые предполагают, что при изменении климата, вызванном глобальным потеплением, сухие озера Сахары могут снова заполнится не только из-за увеличения количества осадков, но и из-за изменений в частоте экстремальных ливней. Это может сделать Сахару более влажной, что будет иметь значительные последствия для экосистем и живущих в пустыне людей.