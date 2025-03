Геологи показали, как изменения климата повлияли на водоразделы в Негеве за последние 230 тысяч лет

Геологи Университета Бен-Гуриона совместно с коллегами показали, что быстрое смещение водоразделов в Негеве совпадает с изменениями климата за последние 230 тысяч лет.

Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи постарались измерить скорость миграции водоразделов – топографических границ, разделяющих соседние водосборные бассейны. Водосборные бассейны – это гидрологические единицы, которые аккумулируют поверхностную воду в один сток. При смещении водораздела границы бассейнов изменяются, и поверхностная вода перераспределяет частицы горных пород по новым ландшафтам и формирует новые экологические ниши.

До сих пор исследования миграции водоразделов сводилось к долгосрочными средним оценкам. Но геологи нашли уникальный участок, представляющий собой последовательность террас в пустыне Негев. Этот участок дал ученым возможность проследить местоположение водораздела в разные моменты времени. Геологи объединили полевые наблюдения, датирование речных террас и численное моделирование и получили динамику миграции водоразделов в пустыне Негев за последние 230 тысяч лет.

Ученые впервые обнаружили, что эпизоды ускоренной миграции, более чем в два раза превышающие скорость нормальных эпизодов, совпадают с региональными климатическими колебаниями, которые оценивались с помощью палеоклиматических косвенных показателей.

Соавтор работы Эльханан Арэль говорит: "Я думаю, самое неожиданное, что небольшой канал в пустыне Негев, который на первый взгляд не кажется особенно примечательным, на самом деле содержит столь впечатляющую запись миграции разделительной линии водораздела".

Результаты этого исследования важны для лучшего понимания миграции водоразделов и их связи с климатом не только в Негеве. Но они важны и для продолжающейся научной дискуссию о климатической истории Негева. Эта история очень динамична: еще 400 лет назад и на Аравийском полуострове, и в Негеве выпадало в 5 раз, больше осадков, чем сегодня. Понимание того, как происходящий сегодня климатический сдвиг повлияет на климат Негева в ближайшем и более отдаленном будущем очень важно.