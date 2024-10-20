Исследование: кошки могут осознавать размер своего тела, что объясняет их "жидкое" поведение

Венгерский ученый предположил, что кошки осознают размеры своего тела, но используют это знание только в определенных ситуациях. Чтобы подтвердить свою теорию, он провел эксперимент.

Забавные видео, как кошки просачиваются в узкие щели или спокойно помещаются в небольшие емкости, принесли им немалую популярность. В комментариях под такими публикациями домашних питомцев начали называть "жидкими".

Этолог из Университета Этвеша в Будапеште провел исследование доказавшее, что кошки осознают свои размеры и могут буквально "превращаться в жидкость", чтобы проникать в самые узкие пространства. В эксперименте участвовали 38 кошек, которым предлагалось пройти через широкие и узкие отверстия. Некоторые из них были закрыты прозрачными крышками, позволяя кошкам увидеть, что находится за препятствием. Исследование показало, что животные не действуют наугад: они оценивают свои размеры и мысленно "примеряют" себя к проему. Если на другой стороне преграды находились игрушка или лакомство – кошка чаще решалась пролезть, даже если для этого ей приходилось принимать необычные позы.

При этом кошки оценивали форму и размер отверстия и предпочитали не рисковать, если проем был слишком узким или даже опасным для них. Это подтверждает, что их способность "превращаться в жидкость" – не просто физическая особенность, а поведенческий механизм, который включает оценку рисков и возможной награды.