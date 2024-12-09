"Мир Дикого запада 2.0": компания начинает принимать заказы на "полностью гуманоидного робота"

Компания Clone Alpha анонсировала начало приема заказов на гуманоидного робота, построенного как полностью "миметическая конструкция, которая повторяет скелет и мышцы человека".

Спустя три года после демонстрации роботизированной руки, работающей на гидравлическом приводе и способной поднимать 7-килограммовую гантель, компания Clone Robotics делает новый шаг и намерена конкурировать Tesla Optimus или Figure 01.

Отличительной чертой Clone Alpha является его биомиметическая архитектура. Вместо того чтобы использовать традиционные компоненты робототехники, Clone разработал синтетические версии человеческих органов и систем организма. Робот оснащен искусственными гидравлическими мышцами под названием Myofibers, полимерным скелетом с 206 аналогами костей. Гидравлическая "сосудистая система" работает от компактного 500-ваттного насоса.

Компания утверждает, что искусственные мышцы робота могут сокращаться на 30% менее чем за 50 миллисекунд. Это дает роботу возможность двигаться не рывками, а плавно и быстро.

Скелетная система робота повторяет человеческую анатомию, имеет шарнирные соединения с искусственными связками и множество степеней свободы. Только верхняя часть тела содержит 164 точки сочленения, при этом каждая рука, запястье и локоть имеют 26 степеней свободы.

Подход Clone представляет собой уход от традиционной робототехники. Вместо жестких приводов и электрических двигателей, компания делает ставку на мягкие искусственные мышцы, чтобы добиться человекоподобных движений. Компания уже продемонстрировала часть своей технологии, включая прототипы роботизированной руки и торса.

Однако потенциальные покупатели и обозреватели должны отметить, что компания Clone еще не продемонстрировала в действии полноценного робота Alpha. Отдельные компоненты демонстрируют многообещающие возможности, но полную интеграцию этих систем в функционирующего робота-гуманоида еще предстоит продемонстрировать.