Британцы бронзового века ели своих врагов, согласно новому анализу останков

Останки, обнаруженные на раскопках в Чартерхаус-Уоррен на юго-западе Англии, показывают признаки ударов тупым предметом, расчленения и даже каннибализма.

Международная группа ученых проанализировала более 3000 костных фрагментов, принадлежавшим 37 людям, которые были сброшены в шахту глубиной 15 метров. Все останки, как предполагается, относятся к одному жестокому событию, произошедшему примерно между 2210 и 2010 годами до н. э. Во время изучения костей исследователи обнаружили следы порезов, переломов, трещин и проломов черепа, которые были сделаны в момент смерти. Также ученые утверждают, что есть свидетельства того, что некоторые части тела были съедены убийцами.

Химический анализ показал, что все, что происходило с телами – дело рук местных жителей, а не приезжих. Более того, на том же участке были найдены многочисленные кости крупного рогатого скота, что свидетельствует о том, что жертвы не были казнены из-за острой нехватки пищи.

Исследователи считают, что каннибализм был способом дегуманизировать убитых, по этой причине люди пытались обращаться с ними, как с животными. Также есть доказательства того, что в этот период в Британии бушевала чума, что могло усилить социальную напряженность и конфликты между группами этого общества. Однако сложно точно определить намерения спустя столетия.

Ученые говорят, что их открытие указывает на масштаб насилия, не имеющий аналогов в британской доисторической цивилизации, и порождает множество вопросов о том, что на самом деле происходило в этом месте.