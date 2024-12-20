Исследователи изучили, как работает механизм нашего терпения

Психолог-исследователь из Калифорнийского университета Кейт Суини хотела более точно понять, что такое терпение и нетерпение, а также выявить факторы, которые их определяют. Для этого она провела три эксперимента с участием 1200 человек. В ходе исследований участников просили оценить, как они будут реагировать на различные раздражающие ситуации, с которыми они могут столкнуться в жизни. В одном случае речь шла о пробке на дороге, в другом – о длительной и скучной встрече, а в третьем – о том, что они застряли в зале ожидания.

Затем участникам предлагалось оценить, насколько сильно они будут ощущать нетерпение в каждой из этих ситуаций, и указывалось, применяли ли они стратегии для борьбы с нетерпением, такие как отвлечение внимания, глубокое дыхание или попытки найти положительные моменты в происходящем.

Результаты выявили три ситуации, которые создают идеальную почву для нетерпения: когда ставки высоки (например, пробка по пути на концерт любимой группы), когда ожидание становится неприятным (например, отсутствие мест и развлечений) и когда задержка вызвана чьей-то ошибкой. Также участники ощущали больше нетерпения, когда задержка была дольше, чем они ожидали, но, что удивительно, не когда задержка была либо слишком долгой, либо короткой. Хотя многие участники признались, что они будут хотя бы немного нетерпеливыми в этих ситуациях, некоторые оказались более терпеливыми, чем другие. Участники, которые были более эмоционально зрелыми и лучше контролировали свои эмоции, говорили, что будут реагировать с большей терпимостью, даже если изначально чувствовали нетерпение. Кроме того, доброжелательность и высокий уровень эмпатии также способствовали проявлению терпения.

Нетерпение, как пришла к выводу Суини, – это эмоция, которую испытывают люди, сталкиваясь с задержкой, которая кажется им несправедливой, необоснованной или нелепой. Например, это может быть пробка в нерабочее время или совещание, которое должно было завершиться еще 15 минут назад. В таком случае терпение – это то, как мы реагируем на ощущение нетерпения и умеем с ними справляться.