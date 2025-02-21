Устрицы содержат белок, уничтожающий бактерии, которые вызывают пневмонию, ангину и скарлатину

Исследование показало, что белок, содержащийся в устрицах, эффективно уничтожает устойчивые к антибиотикам бактерии и усиливает действие лекарств.

Австралийские исследователи обнаружили, что белок устрицы способен убивать бактерии Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae и Streptococcus pyogenes, которые могут вызывать инфекции STAPH, пневмонию, скарлатину и ангину.

Ученые выяснили, что сиднейские скальные устрицы (Saccostrea glomerata) вырабатывают сильные антимикробные вещества, фильтруя воду: они поглощают литры воды ежедневно, сохраняя питательные вещества, а остальное выбрасывают. Эти антимикробные соединения препятствуют образованию колоний бактерий, вызывающих болезни, таких как пневмония или ангина. Эти колонии обычно защищены биопленками, которые позволяют бактериям объединяться и прикрепляться к тканям, одновременно защищая их от воздействия антибиотиков.

Лабораторные тесты показали, что при сочетании с антибиотиками, такими как ампициллин и гентамицин, белок увеличивает их эффективность от двух до 32 раз против бактерий, таких как Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) и Pseudomonas aeruginosa, которые часто заражают людей с ослабленным иммунитетом.