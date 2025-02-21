Ученые разработали "умную" куртку, которая использует ИИ для комфорта того, кто ее носит

"Умная" куртка, оснащенная сенсорами окружающей среды и искусственным интеллектом (ИИ), может регулировать температуру и предотвращать перегрев.

Группа исследователей из Гонконга создала и протестировала "умную" куртку, оснащенную датчиками окружающей среды, нитями, которые могут генерировать тепло и менять цвет, а также ИИ для регулирования температуры и предотвращения перегрева.

Некоторые электронные текстильные изделия (e-текстиль) оснащены датчиками, которые отслеживают сердечный ритм, давление и движение, или подключаются через Bluetooth к мобильным приложениям для контроля температуры. Однако, несмотря на технологические достижения, пользователи все еще могут пострадать от таких изделий, особенно пожилые люди, которые менее чувствительны к теплу. Исследователи хотели улучшить безопасность e-текстиля, сочетая ИИ-системы с термохромной пряжей, создавая ткань, которая регулирует тепло, предотвращая перегрев, и обеспечивает мгновенные показания температуры для легкого мониторинга.

Группа ученых создала умную согревающую куртку, использующую новый электронный текстиль с теплогенерирующей пряжей, покрытой серебром, и двумя видами термохромной пряжи. Пряжа с серебряным покрытием обеспечивает более легкое и гибкое тепло, чем традиционное углеродное волокно. Встроенная система контроля температуры на основе искусственного интеллекта была настроена с учетом данных 50 человек разных возрастов, полов и типов телосложения, которые определили оптимальные температурные настройки в разных условиях. Меняющие цвет нити обеспечивают дополнительную безопасность, переходя от фиолетового к розовому при температуре выше 30°C, что позволяет легко следить за температурой. В темных условиях другая оптоволоконная пряжа излучает свет разных цветов (синий, желтый, красный), указывая на температуры 30°C, 40°C и 50°C соответственно.

Во время демонстрации термохромные и оптоволоконные нити в куртке точно показывали температуру нагрева, а искусственный интеллект предсказывал комфортную температуру и обеспечивал постоянный обогрев, адаптируясь к изменениям внешней среды. Команда уверена, что в будущем их технология электронного текстиля может быть использована в различных сферах, включая подогреваемые автомобильные сиденья и мебель, а также скафандры.