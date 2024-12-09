Моллюски в 10 раз лучше, чем традиционные датчики, контролируют чистоту воды

Ученые из Университета Бордо использовали реакции моллюсков на степень загрязнения воды, и живой датчик оказался точнее, чем электронный.

Устрицы, мидии, гребешки и моллюски питаются, фильтруя планктон из воды. Для этого они должны приоткрыть свои раковины. Присутствие загрязняющих веществ в воде влияет на то, как открываются раковины. Именно это и использует система molluSCAN-eye.

Технология была предложена в 2006 году учеными из Национального центра научных исследований Франции (CNRS) и Университета Бордо. Теперь она доведена компанией molluSCAN до коммерческого продукта.

Прибор molluSCAN-eye представляет собой клетку, в которой помещено 16 моллюсков. Прибор помещают в воду в том месте, за которым ведется наблюдение. Это может быть судоходный порт, канализационный сток или платформа для нефтяных скважин.

К краю каждой створки раковины моллюска приклеен электромагнит. Когда раковина закрыта, магниты смыкаются, и сигнал максимален. Чем дальше магниты друг от друга, тем сигнал слабее.

Животное питается, и электромагниты измеряют такие факторы, как продолжительность открытия раковины, максимальная ширина, скорость закрытия и общее количество открытий раковины.

Эти данные передаются в водонепроницаемый электронный модуль, где их обрабатывает микрокомпьютер. Поведение раковины является индикатором биологических ритмов моллюсков, их суточного роста, циклов откладывания яиц и других факторов, на которые в той или иной степени влияют загрязняющие вещества.

Обработанные данные об открытии раковины передаются на облачный сервер. Получив доступ к этому серверу через смартфон или планшет, клиент может в режиме реального времени оценить качество воды на своем участке.

По утверждению компании технология, используемая в системе molluSCAN, в 10-100 раз чувствительнее традиционных датчиков качества воды. Кроме того эта технология гораздо дешевле, после установки система не требует регулярной замены или чистки фильтров: моллюски аккуратно чистят себя сами.