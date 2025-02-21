Окружающая среда гораздо важнее генетики в риске ранней смерти

Исследования показали, что окружающая среда влияет на риск ранней смерти в десять раз больше, чем генетическая предрасположенность.

Исследователи Оксфордского университета изучили, как 164 фактора воздействия окружающей среды – от потребления соли до проживания с партнером – влияют на риск преждевременной смерти. Анализ опирается на данные, полученные от почти 500 тысяч участников британского биобанка, а также на информацию о случаях заболеваний и смертей, произошедших после регистрации участников.

После исключения воздействий, связанных с уже существующими заболеваниями или тех, которые могли быть следствием других факторов, исследователи выделили 85 факторов окружающей среды, влияющих на риск преждевременной смерти. Затем ученые провели дополнительный анализ, используя данные о белках в крови, чтобы выяснить, какие из этих факторов влияют на то, как быстро люди стареют биологически.

25 выявленных факторов воздействия окружающей среды включали детские факторы, такие как курение матери во время беременности и низкий рост участников в 10 лет, а также более поздние факторы, например, наличие работы и доход домохозяйства участников. Команда отмечает, что многие из этих 25 факторов воздействия связаны с определенными возрастными заболеваниями и биомаркерами старения, что, по их словам, помогает понять, как они могут влиять на раннюю смертность. Важно, что 23 из этих факторов можно изменить, подчеркивают ученые.

В ходе дополнительного анализа команда выяснила, что возраст и пол объясняют примерно половину различий в риске преждевременной смерти, тогда как 25 факторов окружающей среды – еще 17%. При этом генетическая предрасположенность к 22 основным заболеваниям объясняет менее 2% этих различий. Воздействие окружающей среды сыграло более значительную роль, чем генетика, как фактор риска заболеваний легких, сердца и печени.