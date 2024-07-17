Кольцо Минервы у старой каменоломни. Находка на горе Кармель

13-летний подросток из Хайфы Яир Витсон отправился вместе с отцом, вернувшимся домой после четырех месяцев резервистской службы, на прогулку по горе Кармель. Их маршрут проходил через древние каменоломни, расположенные недалеко от Мишмар а-Кармель. Вдруг мальчик увидел странный объект.

"Я увлекаюсь камнями и окаменелостями, люблю их собирать. Во время похода я увидел под ногами маленький зеленый предмет. Я его поднял и подумал, что это какая-то ржавая гайка. Хотел расплавить, но тут понял, что это кольцо. Пригляделся и увидел, что на нем изображена фигура. Мне показалось, что это воин", – рассказал Яир.

Семья обратилась к Ниру Дистельфельду из отдела по борьбе с грабителями Управления древностей. Находка была передана для исследования доктору Шуа Амораи-Старк, эксперту по античным кольцам и камеям. Яира с семьей пригласили на экскурсию в Национальный археологический центр в Иерусалиме.

"На кольце изображена обнаженная фигура в шлеме, с копьем в одной руке и щитом в другой. Яир, предположивший, что это воин, оказался близок к ответу. Это Минерва – римская богиня мудрости и войны. В греческой мифологии ей соответствует Афина. Она была очень популярна в Эрец-Исраэль периода римского владычества", – говорят археологи.

Находка датируется 2-3 веками н.э. Предположительно, кольцо принадлежало девочке или женщине. Место, где его нашли, расположено рядом с руинами "Хирбат Шалала" – холмом, на котором располагалась римская вилла. Рядом была древняя каменоломня и располагались погребальные ниши.

Ученые говорят: установить, кому принадлежала кольцо, будет сложно. Это может быть жившая на вилле женщина, или камнетес с каменоломни, или же кто-то, кого здесь похоронили. Установить это будет довольно сложно.