Самки бабуинов, имеющие крепкую связь с отцами, живут дольше

В журнале Proceedings of the Royal Society B команда ученых представила результаты наблюдений за дикими бабуинами в Кении. Они проанализировали данные о 216 самках, отцовство которых было подтверждено генетически и связано с 102 самцами. Исследователи отслеживали, как часто отцы ухаживали за своими дочерьми, вычесывая им шерсть, в течение первых четырех лет жизни самок. Также они учитывали, сколько дней за этот период отцы и дочери провели вместе в одной группе. После этого исследователи наблюдали, как долго дочери прожили, достигнув взрослого возраста.

Команда сосредоточилась именно на самках, так как самцы, достигнув зрелости, часто покидают свои родные группы, что усложняет отслеживание их жизненного пути. Анализ показал, что самки бабуинов, которые в первые четыре года жизни дольше находились рядом с отцами и чаще взаимодействовали с ними через уход за шерстью, во взрослом возрасте жили на два-четыре года дольше по сравнению с теми, у кого отношения с отцами были менее тесными. Даже если присутствовал только один из этих факторов, продолжительность жизни всё равно увеличивалась примерно на два-три года.

Ученые выяснили, что тесные связи между юными самками и взрослыми самцами вообще, включая тех, кто не является их отцом, не оказывают влияния на выживаемость самок во взрослой жизни. Команда отметила, что пока точно не установлено, почему именно прочные связи между дочерьми и их биологическими отцами в раннем возрасте могут влиять на дальнейшую продолжительность жизни самок, но предположила, что здесь может быть задействовано несколько факторов. Отцы, скорее всего, вмешиваются в конфликтные ситуации с участием своих дочерей, а также могут создавать для них своего рода "зону безопасности" – например, отпугивая потенциальных обидчиков или конкурентов. Это снижает риск травм, кражи еды или преследования, позволяя дочерям вырасти крепче и здоровее.