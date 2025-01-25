Исследование показывает, что даже альфа-самцы бабуинов испытывают стресс из-за самок

Несмотря на свой высокий статус, самцы № 1 в группе бабуинов также испытывают один из самых высоких уровней стресса, что подтверждается повышенным содержанием глюкокортикоидов в их организме.

Когда мы представляем себе типичного "альфа-самца", на ум приходят образы тех, кто управляет, кто привлекает всех девушек. Но быть сильным и властным альфа-самцом имеет и свою обратную сторону – особенно если речь идет о бабуинах. Новое исследование Университетов Дьюка и Стоуни-Брук показывает, что уровень гормона стресса повышается у альфа-самцов бабуинов, когда они контактируют с самками.

С 1971 года ученые почти ежедневно наблюдают за отдельными дикими бабуинами на юге Кении, внимательно фиксируя их социальные взаимодействия и поведение на протяжении всей жизни в рамках проекта по исследованию бабуинов в Амбосели. Одним из первых свидетельств того, что статус лидера может быть особенно сложным для самцов, стало исследование, проведенное в 2011 году. Оно показало удивительную закономерность: альфа-самцы имели значительно более высокий уровень глюкокортикоидов по сравнению с теми, кто не был лидером.

В новом исследовании ученые проанализировали 14 лет наблюдений за поведением 204 самцов бабуинов и сопоставили эти данные с уровнями их гормонов стресса, измеренными по помету животных. Результаты вновь подтвердили, что жизнь на вершине сложна. У альфа-самцов уровень глюкокортикоидов был на 6% выше, чем у остальных. Кроме того, исследователи обнаружили интересную деталь: у высокорейтинговых самцов был более низкий уровень гормона щитовидной железы Т3, что может свидетельствовать о том, что они сжигают больше калорий, чем потребляют.

Исследователи выяснили, что основным источником стресса и потери энергии для альфа-самцов бабуинов являются их партнерши. Уровень их гормонов стресса и гормонов щитовидной железы (которые отражают их энергетические потребности) оказался напрямую связан с временем, которое они тратят на контроль над фертильными самками.