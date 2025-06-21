Разработан инструмент, который надежно прогнозирует когнитивные способности человека

Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Journal of Nutritio, наиболее сильными факторами, влияющими на успех в когнитивном тесте под названием "задание на фланг" – в котором требуется сосредотачивать внимание на центральном объекте, игнорируя отвлекающие элементы, – оказались возраст, артериальное давление и индекс массы тела. Также было установлено, что питание и физическая активность играют менее выраженную, но все же важную роль: в некоторых случаях они помогали компенсировать негативное влияние повышенного ИМТ или других неблагоприятных факторов.

Для создания модели исследователи из Иллинойсского университета проанализировали данные, собранные у 374 взрослых в возрасте от 19 до 82 лет. Информация включала демографические характеристики участников – в том числе возраст, индекс массы тела, показатели артериального давления и уровень физической активности – а также их пищевые привычки и результаты теста на фланги. Этот тест оценивал скорость обработки информации и точность распознавания направления центральной стрелки, окруженной другими стрелками, направленными либо в ту же, либо в противоположную сторону.

Исследователи отмечают, что диета DASH, направленная на снижение давления, средиземноморская диета и их сочетание, известное как диета MIND, оказывают защитное влияние против ухудшения когнитивных функций и развития деменции. Помимо этого, важную роль в сохранении умственных способностей с возрастом играют физические параметры, такие как индекс массы тела и артериальное давление, а также высокий уровень физической активности.

Команда ученых испробовала несколько алгоритмов машинного обучения, чтобы определить, какой из них наиболее эффективно учитывает различные факторы при прогнозировании скорости и точности выполнения задания на фланги. Для этого они использовали разнообразные методы оценки, чтобы выявить модели с наилучшей предсказательной способностью.

В результате анализа выяснилось, что наиболее значимым фактором, влияющим на результаты теста, оказался возраст. За ним следовали диастолическое давление, индекс массы тела и систолическое давление. Хотя индекс здорового питания оказался менее мощным предиктором когнитивных способностей по сравнению с давлением и ИМТ, он также демонстрировал положительную связь с более высокими результатами теста.