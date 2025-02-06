Загрязнение воздуха снижает способность людей концентрироваться на повседневных задачах

Исследование показало, что даже кратковременное воздействие твердых частиц влияет на избирательное внимание человека и его способность распознавать эмоции.

Британские исследователи изучили результаты когнитивных тестов 26 участников до и после воздействия высоких концентраций твердых частиц, которые они вдыхали через дым от свечи или чистый воздух в течение часа.

Результаты показали, что даже короткое воздействие высоких концентраций твердых частиц негативно сказалось на избирательном внимании и распознавании эмоций у участников, независимо от того, дышали ли они носом или только через рот. Это может повлиять на способность человека сосредотачиваться на задачах, избегать отвлекающих факторов и вести себя в социальной среде. Исследование также показало, что после воздействия загрязненного воздуха твердыми частицами люди хуже справлялись с когнитивными тестами, направленными на оценку распознавания эмоций. Участники хуже распознавали, выражает ли лицо другого человека страх или радость, и это может повлиять на то, как мы взаимодействуем с другими людьми.

Однако ученые отметили, что рабочая память участников не ухудшилась, что указывает на то, что некоторые мозговые функции более устойчивы к кратковременному воздействию загрязнения, чем другие.