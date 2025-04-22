Школьники из Индии выиграли премию Земли 2025 года за холодильник, работающий на соли

Дхрув Чаудхари, Митран Ладхания и Мридул Джайн из Индора, округа в индийском штате Мадхья-Прадеш, выросли в семьях, где родители работают в сфере здравоохранения. Услышав о трудностях доставки вакцин от COVID-19 в сельские районы, где нет стабильного электроснабжения, подростки решили найти альтернативное решение. Они разработали мини-холодильник, который работает на основе соляного охлаждения и не нуждается в подключении к электросети.

Когда соль растворяется в воде, ее молекулы распадаются на заряженные ионы. Для этого процесса требуется энергия, которая поглощается в виде тепла из самой воды, тем самым понижая ее температуру. Подростки понимали этот принцип, но им нужно было выяснить, какая именно соль обладает наилучшим набором свойств для эффективного охлаждения. Хотя большинство людей ассоциируют соль с обычным хлоридом натрия – то есть столовой солью, – на самом деле существует свыше сотни различных химических соединений, которые тоже относятся к солям.

"Мы обыскали весь интернет в поисках идеального варианта, но в итоге вернулись к школьному учебнику по естествознанию за девятый класс", – рассказал Чаудхари.

В итоге школьники выбрали два вещества: октагидрат гидроксида бария и хлорид аммония. Хлорид аммония при растворении охлаждал воду до температуры до 6 °C, что идеально подходит для хранения большинства вакцин. А добавление октагидрата гидроксида бария позволяло дополнительно понизить температуру до значений ниже нуля.

Свое изобретение они назвали Thermavault, и 19 апреля в выиграли премию "Земля 2025". Вместе с наградой подростки получили 12 500 долларов, которые планируют вложить в производство 200 таких холодильников и отправку их в 120 больниц для проведения тестирования.