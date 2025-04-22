x
22 апреля 2025
|
последняя новость: 18:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 апреля 2025
|
22 апреля 2025
|
последняя новость: 18:42
22 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Школьники из Индии выиграли премию Земли 2025 года за холодильник, работающий на соли

Технологии
Индия
время публикации: 22 апреля 2025 г., 18:07 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 18:07
Школьники из Индии выиграли премию Земли 2025 года за холодильник, работающий на соли
AP Photo/Kin Cheung

Дхрув Чаудхари, Митран Ладхания и Мридул Джайн из Индора, округа в индийском штате Мадхья-Прадеш, выросли в семьях, где родители работают в сфере здравоохранения. Услышав о трудностях доставки вакцин от COVID-19 в сельские районы, где нет стабильного электроснабжения, подростки решили найти альтернативное решение. Они разработали мини-холодильник, который работает на основе соляного охлаждения и не нуждается в подключении к электросети.

Когда соль растворяется в воде, ее молекулы распадаются на заряженные ионы. Для этого процесса требуется энергия, которая поглощается в виде тепла из самой воды, тем самым понижая ее температуру. Подростки понимали этот принцип, но им нужно было выяснить, какая именно соль обладает наилучшим набором свойств для эффективного охлаждения. Хотя большинство людей ассоциируют соль с обычным хлоридом натрия – то есть столовой солью, – на самом деле существует свыше сотни различных химических соединений, которые тоже относятся к солям.

"Мы обыскали весь интернет в поисках идеального варианта, но в итоге вернулись к школьному учебнику по естествознанию за девятый класс", – рассказал Чаудхари.

В итоге школьники выбрали два вещества: октагидрат гидроксида бария и хлорид аммония. Хлорид аммония при растворении охлаждал воду до температуры до 6 °C, что идеально подходит для хранения большинства вакцин. А добавление октагидрата гидроксида бария позволяло дополнительно понизить температуру до значений ниже нуля.

Свое изобретение они назвали Thermavault, и 19 апреля в выиграли премию "Земля 2025". Вместе с наградой подростки получили 12 500 долларов, которые планируют вложить в производство 200 таких холодильников и отправку их в 120 больниц для проведения тестирования.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 февраля 2025

Подросток из Индии за день побил 6 мировых рекордов по вычислениям в уме