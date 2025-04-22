"Помесь" ребенка и лучшего друга, как собаки включаются в социальные сети людей

Исследователи из Будапештского университета исследовали роль собак в социальных сетях людей. Ученые сравнили отношения человек-собака с отношениями человек-человек.

Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Человеческие социальные сети состоят из различных партнерств, которые предлагают различные формы поддержки. Например, романтические партнеры обеспечивают близость и помощь, дети дают возможность заботы, а лучшие друзья являются источниками неконфликтного общения.

По предложению ученых более 700 владельцев собак оценили по 13 характеристикам отношения со своими собаками и четырьмя партнерами-людьми: своим ребенком, романтическим партнером, ближайшим родственником и лучшим другом. Результаты анализа анкет показали, что владельцы оценивают свою связь с собакой как наилучшую по сравнению с любым типом связи с людьми.

Владельцы уверены, что собака любит их больше всех партнеров. Более того, подобно детям, собаки набрали высокие баллы по надежности отношений, и, как лучшие друзья, получили низкий уровень конфликтности. В тоже время в отношениях с собаками наблюдается больший дисбаланс власти по сравнению с людьми, хозяин всегда выступает как сильно доминирующий партнер.

"По сравнению с людьми, отношения с собаками предполагают меньшее число конфликтов и минимальное негативное взаимодействие. Асимметрия власти, контроль над живым существом, является фундаментальным аспектом владения собакой для многих людей", – говорит соавтор работы Энико Кубиньи.

Ученый подчеркивает: "Наши результаты показывают, что собаки занимают уникальное место в нашем социальном мире, предлагая эмоциональную близость, как с ребенком, легкость общения как с лучшим другом, и плюс к тому высокую предсказуемость отношений".

Исследование показало, как рейтинги отношений с собаками и людьми соотносятся друг с другом. Ученые обнаружили, что сильные человеческие отношения коррелируют с более сильными связями с собаками. Это стало определенной неожиданностью.

Соавтор работы Дороти Уйфалуши говорит: "В нашей выборке люди, похоже, не использовали собак, чтобы компенсировать недостаточную поддержку в своих человеческих отношениях".

Но исследователи отмечают, что их выборка состояла из добровольцев, которые, вероятно, были более удовлетворены своими отношениями с людьми, чем среднестатистический владелец собаки. Поэтому исследование может не полностью охватывать опыт уязвимых людей, которые действительно больше полагаются на своих питомцев для эмоциональной поддержки.