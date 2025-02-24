Подросток из Индии за день побил 6 мировых рекордов по вычислениям в уме

Четырнадцатилетний Аарян Шукла побил шесть мировых рекордов по устным арифметическим вычислениям за один день, за что получил прозвище "мальчик-калькулятор".

Согласно заявлению Книги рекордов Гиннесса, подросток из Индии установил шесть мировых рекордов. За один день Аарян Шукла сумел сложить в уме 100 четырехзначных чисел за 30,9 секунды, 200 четырехзначных – за 1 минуту 9,68 секунды, а также 50 пятизначных – за 18,71 секунды. Кроме того, он разделил 20-значное число на 10-значное за 5 минут 42 секунды, умножил два пятизначных числа за 51,69 секунды и два восьмизначных – за 2 минуты 35,41 секунды.

Первый рекорд мальчик установил в апреле 2024 года на шоу Lo Show Dei Record, когда он сложил в уме 50 пятизначных чисел за 25,19 секунды. С тех пор он ежедневно тренировался, чтобы достичь еще более впечатляющих результатов.

Мать Ааряна Шуклы рассказала, что ее сын проявил способности к устному счету еще в очень раннем возрасте. По ее словам, первое большое достижение случилось, когда мальчику было восемь лет, на международном конкурсе, где он завоевал медали и кубки. Отец Ааряна добавил, что его сын – первый член в семье, у которого проявились уникальные навыки устного счета.