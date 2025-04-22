Началось применение в Газе беспилотного бульдозера Robdozer

Robdozer – роботизированная беспилотная версия бульдозера D9 начала ограниченно применяться в операциях ЦАХАЛа против ХАМАСа.

Robdozer – инженерная машина, управляемая дистанционно. Она была представлена на военной выставке в Алабаме, США. Армейские инженеры и военные эксперты считают, что Robdozer – роботизированная беспилотная версия бульдозера D9 компании Caterpillar – это будущее автоматизированных боевых действий.

Израильские военные использовали D9 в течение многих лет для выполнения фронтовых задач. Бульдозеры разравнивали дороги и расчищали завалы. После начала войны в Газе в октябре 2023 года, а затем в Ливане, израильские военные все чаще используют роботизированную версию, в первую очередь, чтобы снизить риски для военнослужащих.

The Times of Israel приводит слова одного из разработчиков Robdozer из государственной компании Israel Aerospace Industries: "Цель заключается в том, чтобы убрать человека из кабины бульдозера. Во время войны в Газе военные все чаще выбирают беспилотные версии, которые могут выполнять весь спектр задач не хуже пилотируемых версий".

По мнению аналитиков, растущее израильское развертывание Robdozer отражает более широкие глобальные тенденции к автоматизации дистанционно управляемых тяжелых боевых машин, которые действуют подобно БПЛА.

Израильский военный чиновник, попросивший об анонимности, рассказал AFP, что армия использует "роботизированные инструменты уже более десяти лет, но в очень небольших количествах. Теперь они используются в крупномасштабных военных действиях". Войска теперь могут управлять техникой, не входя на территорию противника, сказал чиновник.

Эндрю Фокс, майор британской армии в отставке и научный сотрудник лондонского Общества Генри Джексона, говорит, что израильские военные, скорее всего, стали первыми, кто использует дистанционно управляемую боевую технику в зоне активных боевых действий. По его словам, "это действительно большое достижение", которое "меняет парадигму" ведения войны, решая боевые задачи столь же эффективно, но с гораздо меньшим риском для личного состава.

"Это будущее", – сказал Джон Спенсер, заведующий кафедрой изучения городских войн в Институте современной войны при Вест-Пойнте.