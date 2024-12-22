Ресницы – природный барьер: как они отталкивают воду и защищают глаза

Ученые обнаружили, что микроструктура и форма ресниц способствуют сохранению четкости зрения, предотвращая попадание жидкости в глаза.

На прошлой неделе ученые из Технического института физики и химии Китайской академии наук сообщили, что их эксперименты с человеческими ресницами и искусственными волокнами, имитирующими ресницы, выявили несколько ключевых особенностей, способствующих отведению воды от глаз.

Ресницы, которые всегда ассоциировались с защитой от пыли, долгое время не были признаны обладающими способностью отталкивать воду. Однако, помимо своей роли во время дождя, этот эффект может проявляться также при купании, потоотделении или плаче.

Исследователи объясняют, что внешняя часть ресницы функционирует как храповой механизм. Благодаря чешуйкам, которые накладываются друг на друга, как черепица на крыше, вода может свободно двигаться от корня к кончику ресницы, но не в обратном направлении. Когда ученые погружали ресницы в воду и затем вытаскивали их, они заметили, что для того, чтобы сдвинуть ресницу против храповика, требовалось больше усилий, чем когда вода двигалась вдоль него. Кроме того, при попадании воды на ресницы ученые установили, что волоски гидрофобны – вода собирается на их поверхности в капли и склонна скатываться.