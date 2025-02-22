Исследователи разрабатывают тест, который поможет узнать, находится ли лошадь в депрессии

Сенсорный тест поможет обнаружить у лошадей стресс, проблемы со сном или даже депрессию, согласно BBC.

Ученые из Университета Аберистуита разрабатывают метод с использованием сенсорных экранов, адаптированных к носам лошадей, чтобы анализировать психологическое состояние животных.

На начальном этапе проекта исследователи работали с 20 лошадьми и использовали два когнитивных теста, аналогичных тем, что применяются к людям. В первом тесте лошади видели два изображения, одно из которых было правильным, на большом экране. Если они касались правильного, человек давал ей угощение в качестве награды. Во втором тесте на экране появлялось одно изображение, которое затем исчезало, а спустя некоторое время картинка снова появлялась, но уже рядом с тремя другими изображениями. Лошадь получала вознаграждение, если она запомнила оригинальное изображение и тыкала на него носом.

Ученые объясняют, что такие упражнения проверяют разные когнитивные процессы у лошади, чтобы оценить, как эффективно функционируют определенные области мозга. С помощью простых, на первый взгляд, тестов исследователи получали все биомаркеры, связанные с депрессией – изменения в поведении, физиологии и познании, которые могли свидетельствовать о том, что животное находится в подавленном состоянии.

На основе данных короткого когнитивного теста ученые, ветеринары и люди, которые ухаживают за лошадьми, смогут понять, что с животным что-то не так и на основе этого дальше исследовать проблему более детально.