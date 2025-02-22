Дневной сон помогает лучше справляться с решением задач

Исследователи выяснили, что сон, особенно с фазой быстрого сна, улучшает способность решать задачи и обучаться решению задач.

Ученые Техасского государственного университета провели исследование, чтобы выяснить, как сон может способствовать креативному решению проблем, особенно когда людям трудно выявить связи между различными задачами.

Для своего эксперимента ученые выбрали 58 участников в возрасте от 18 до 29 лет из Техасского государственного университета и случайным образом разделили их на две группы: группу дневного сна и группу бодрствующих. В начале исследования участникам предложили восемь задач, одну за другой. Каждая задача отображалась на экране, и участники имели три минуты, чтобы попытаться ее решить. После этого им показывали правильное решение и просили его запомнить.

Затем участникам были предложены восемь целевых задач, которые были структурно похожи на исходные, но отличались по характеристикам. У каждого было три минуты, чтобы попытаться решить каждую задачу, но в этом случае решения им не показывались. Эти задачи использовались для проверки, могут ли участники применить знания, полученные при решении предыдущих задач, для решения новых, но схожих.

После участники делали двухчасовой перерыв. Группа, которая дремала, спала в тихой темной комнате, в то время как исследователи отслеживали активность их мозга с помощью электроэнцефалографии. Группа бодрствующих оставалась активной и получала указания не спать, не употреблять наркотики или алкоголь. По окончании перерыва участники снова пытались решить целевые задачи, которые ранее не смогли решить. Кроме того, они прошли тест на память, чтобы вспомнить решения исходных задач и оценить, насколько схожими они казались.

Исследователи обнаружили, что участники, которые вздремнули днем, решили значительно больше целевых задач после перерыва, чем те, кто оставался бодрствующим. Этот эффект не зависел от исходных способностей к решению задач, так как обе группы показали схожие результаты до перерыва.

Кроме того, обе группы не отличались по способности запоминать решения исходных задач, что свидетельствует о том, что пользу от сна нельзя объяснить только улучшением памяти. Вместо этого участники, которые имели возможность подремать, воспринимали исходные и целевые задачи как более похожие, что предполагает, что сон помог им распознать более глубокие связи, которые были неочевидны изначально.