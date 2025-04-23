Люди каменного века в Леванте 8000 лет назад занялись земледелием от безысходности

Ученые Еврейского университета Иерусалима показали, что причиной аграрной неолитической революции в Леванте стали перемены климата, которые привели к кризису охоты и собирательства.

Работа опубликована в журнале Journal of Soils and Sediments.

Ученые представили убедительные доказательства, что катастрофические лесные пожары и эрозия почв, вызванные естественными климатическими переменами, могли спровоцировать первый широкомасштабный переход от охоты и собирательства к земледелию в Южном Леванте более 8000 лет назад.

Ученые проанализировали ряд экологических записей, включая микроуголь из озерных отложений, изотопы углерода и стронция из пещерных образований, уровни воды в Мертвом море и почвенные отложения по всему региону.

"Наши результаты указывают на период интенсивных лесных пожаров, вызванных участившимися молниями, – говорит соавтор работы профессор Амос Фрумкин. – Эти пожары, вероятно, уничтожили обширные участки растительности, что привело к деградации почв на склонах холмов и накоплению плодородной почвы в долинах. Там и возникли условия для развития ранних земледельческих общин".

Ученые считают, что этот экологический переломный момент случился около 8200 лет назад. Этот период совпадает с крупным климатическим событием в Северном полушарии: из-за усиления солнечного излучения участились сухие грозы. Вероятно, именно они сыграли главную роль в возникновении широкомасштабных пожаров. Резкое изменение ландшафта привело к тому, что охотники и собиратели были вынуждены искать новые источники пропитания и адаптироваться к новым условиям. Тогда-то они и обнаружили, что, одомашнивая растения, в плодородных, богатых водой долинах можно выжить.

"Это не был постепенный культурный сдвиг – это был ответ на экологический коллапс, – говорит Фрумкин. – Сельское хозяйство и структура поселений, вероятно, были сформированы необходимостью, а не только стремлением к инновациям".

Неолитические поселения в южном Леванте в основном группировались на толстых переработанных почвенных отложениях около долины реки Иордан. Здесь были и плодородные почвы, возникшие из-за эрозии склонов холмов, и доступ к воде – ключевые условия для развития раннего сельского хозяйства.