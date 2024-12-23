Ученые объяснили, почему южные киты живут до 130 лет, а жизнь их северных сородичей в 3 раза короче

Команда ученых из разных стран мира оценила возраст южных гладких китов и их близких сородичей из северной Атлантики и показала, что продолжительность жизни этих групп животных очень сильно различается.

Киты относятся к самым долгоживущим позвоночным на Земле. Например, гренландские киты (Balaena mysticetus), по существующим сегодня оценкам, живут до 200 лет. Но измерение возраста и оценка продолжительности жизни китов – крайне трудная задача.

Международная группа изучила банк фотоданных, полученных за 40 лет в рамках различных программ по наблюдению за южными и североатлантическими гладкими китами. Используя эти данные, ученые смогли построить графики, показывающие долю популяции, которая доживает до определенного возраста. Результаты показали, что средняя продолжительность жизни южных гладких китов (Eubalaena australis) составляет 73,4 года, 10% из них способны прожить до 131,8 года. Это почти вдвое больше, чем считалось ранее.

А вот для близких сородичей южных китов – североатлантических гладких китов (Eubalaena glacialis) результаты оказались гораздо скромнее: средняя продолжительность их жизни составляет всего 22,3 года, и лишь 10% популяции доживают до 47,2 лет.

Работа опубликована в журнале Science Advances.

"Это не связано с внутренними различиями в биологии, и северные киты должны жить гораздо дольше, – пояснил соавтор исследования Грег Брид. – Но они часто запутываются в рыболовных снастях, попадают под корабли и страдают от голода, что, возможно, связано с изменениями в окружающей среде, которые мы не до конца понимаем".

"Мы не знали, как оценивать возраст китов, до 1955 года, то есть до самого конца промышленного китобойного промысла, – говорит Брид. – К тому времени, когда мы это поняли, старых китов в Северной Атлантике уже не осталось".

Есть надежда, что результаты работы команды, наряду с другими исследованиями – например, с недавней работой, которая показала, что тело североатлантических гладких китов уменьшается в размерах, – будут использованы для обоснования будущих усилий по сохранению популяции.

"Восстановление здоровых популяций, включающих и животных-патриархов, может занять сотни лет, – говорит Брид. – Популяция животных, которые доживают до 100-150 лет и рожают только одного выжившего детеныша раз в 10 лет, быстро восстановиться не может".