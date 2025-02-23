Лицо женщины воссоздано по черепу, которому 2000 лет

Биоархеолог реконструировал голову и лицо женщины, жившей около 2000 лет назад, используя свидетельства, полученные из ее останков, пишет BBC.

Череп и кости молодой женщины, похороненной в Дорсете, были найдены в 2000 году из-за эрозии скалы. Биоархеолог из Борнмута, Эмбер Мэннинг, восстановила внешний вид женщины, предполагая, как она могла выглядеть в I веке. С апреля эта модель будет выставлена в городском музее Уэрхэма на юге Англии.

Для воссоздания головы была разработана виртуальная 3D-модель черепа женщины с использованием фотограмметрии – метода, который позволяет рассчитывать форму объекта на основе множества фотографий, сделанных с различных углов. Затем модель была напечатана на 3D-принтере. По словам Мэннинг, она учла возраст, пол, вес и этническую принадлежность женщины, поскольку эти факторы влияют на толщину мягких тканей. Позже она пришла к выводу, что женщина, вероятно, была в возрасте от 20 до 30 лет и страдала от признаков недоедания в какой-то период своей жизни.

В музее Уэрхэма также можно будет увидеть цифровую реконструкцию внешности женщины и ознакомиться с информацией о процессе восстановления, археологических раскопках и находках в деревне Киммеридже, где были обнаружены останки женщины.