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Наука и Хайтек

В Дании обнаружены ископаемые рвотные массы возрастом 66 миллионов лет

Исследования
Палеонтология
время публикации: 31 января 2025 г., 10:30 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 10:31
В Дании обнаружены ископаемые рвотные массы возрастом 66 миллионов лет
AP Photo/Keith Srakocic, иллюстрация

Исследователи утверждают, что окаменелость, обнаруженная вдоль прибрежной скалы Стевнс-Клинт, представляет собой отрыгнутые комки морской лилии – вида морских беспозвоночных.

Музей Восточной Зеландии сообщил, что в Дании найден фрагмент окаменелой рвоты, датируемый временем динозавров. Находку обнаружил Питер Беннике – охотник-любитель за окаменелостями на скалах Стевнс, которые располагаются к югу от Копенгагена.

Прогуливаясь, мужчина заметил необычные фрагменты в куске мела, которые оказались кусочками морской лилии. Беннике передал фрагменты в музей для экспертизы. Исследователи пришли к выводу, что останки представляют собой морские лилии, съеденные животным, которое затем отрыгнуло непереваренные части. Эксперты также установили, что рвота датируется концом мелового периода, примерно 66 миллионов лет назад.

Находка получила название Danekrae DK-1295. Исследователи утверждают, что такие открытия бесценны для науки, поскольку они открывают окно в древние экосистемы и показывают, чем питались хищники и как функционировали пищевые цепочки миллионы лет назад.

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