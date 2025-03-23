У собак с хронической болезнью почек появилась надежда на выздоровление

Ученые Еврейского университета Иерусалима нашли новый терапевтический подход к лечению хронической болезни почек у собак.

Исследование было проведено под руководством доктора Гилы Хен из Еврейского университета Иерусалима. Работа опубликована в журнале Journal of Veterinary Internal Medicine.

Хроническая болезнь почек (ХБП) – это прогрессирующее заболевание, при котором почки собаки постепенно теряют способность нормально функционировать. В первую очередь это касается пожилых собак, но заболевание может развиться и у молодых животных.

Одним из основных осложнений ХБП является расстройство, которое возникает, когда почки не могут нормально регулировать основные минералы, такие как кальций и фосфор. Это расстройство может привести к спектру негативных последствий: повреждению костей, сердечно-сосудистым проблемам, когнитивным нарушениям и другим осложнениям.

Ученые исследовали возможность ослабить расстройство и смягчить другие вредные эффекты, связанные с хронической болезнью почек. Клиническое исследование проводилось на 13 собаках с диагнозом ХБП на разных стадиях развития болезни. В течение двух 12-недельных периодов исследования собакам вводили либо парикальцитол, либо плацебо. Парикальцитол – это синтетический аналог биологически активной формы витамина D. Это лекарственное средство влияет на обмен кальция и фосфора в организме.

На протяжении всего исследования ученые внимательно следили за функцией почек, уровнями гормонов и концентрациями кальция и фосфора. Исследование показало, что у собак, получавших лекарство, улучшилось управление минеральным балансом, по сравнению с теми, которые получали плацебо. Были зарегистрированы и другие положительные эффекты.

Ученые считают, что парикальцитол может играть ключевую роль в лечении хронической болезни почек у собак. Но существует риск побочных эффектов, и ветеринары должны тщательно контролировать уровень кальция и точно подбирать дозировки.

"Наши результаты показывают новый терапевтический подход к лечению хронической болезни почек у собак. Парикальцитол показывает многообещающие результаты, но он требует тщательного мониторинга, чтобы избежать побочных эффектов, таких как повышение уровня кальция в организме", – говорит руководитель исследования доктор Гила Хен.