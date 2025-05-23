Заснятые на камеру обезьяны-капуцины похищают детенышей обезьян-ревунов

Просматривая записи с небольшого острова в Панаме, ученые из Общества Макса Планка и Смитсоновского института тропических исследований сделали неожиданное открытие – зафиксировали поведение, которое они описывают как похищения детенышей обезьян. В период с 2022 по 2023 год обезьяны-капуцины (Cebus) были замечены с по меньшей мере 11 детенышами обезьян-ревунов (Alouatta).

Причины такого поведения остаются неясными. Капуцины – это умные, социальные обезьяны размером с кошку, обитающие в Центральной и Южной Америке. Они обладают высоким интеллектом, живут долго и способны перенимать новое поведение друг у друга. На острове в Панаме одна из групп капуцинов даже освоила использование камней в качестве инструментов для вскрытия орехов и морских моллюсков. Исследователи установили на острове более 80 камер, чтобы наблюдать за использованием капуцинами орудий труда. Однако в начале 2022 года камеры неожиданно зафиксировали первых детенышей ревунов в компании капуцинов, что стало полной неожиданностью для ученых.

На видеозаписях видно, как капуцины передвигаются и используют каменные орудия, при этом на их спинах находятся детеныши ревунов. Однако сами моменты похищения зафиксированы не были. Ученые предполагают, что эти эпизоды произошли на деревьях – именно там ревуны проводят большую часть времени, и камеры, вероятно, не охватывали эти участки.

По словам исследователей, в большинстве случаев, а возможно, и во всех, детеныши ревунов не выживали. Обычно в этом возрасте они еще находились на грудном вскармливании и постоянно были рядом с матерью. Все зафиксированные на видео малыши были слишком юными – от нескольких недель до нескольких месяцев – чтобы их можно было отделить от матери без серьезных последствий.

На видеозаписях зафиксированы случаи, когда молодые самцы капуцинов продолжали носить уже мертвых детенышей ревунов, предположительно погибших от голода. В животном мире такое поведение встречается у разных видов – от горилл до косаток – которые были замечены с телами своих умерших детенышей, хотя причины этого остаются неясными. Что касается капуцинов, исследователи затрудняются ответить, зачем самцы похищали малышей. На видео нет признаков агрессии в их действиях, и детеныши не были съедены, что исключает возможность хищничества.

Ученые провели множество часов, пытаясь понять, зачем они это делали. По их словам, первый самец, взявший младенца ревуна, возможно, был движим смешанными побуждениями, связанными с заботой или инстинктом родительства, поскольку он вел себя бережно и нежно. После этого его поведение повторили еще четыре самца. Исследователи подчеркивают, что не считают действия капуцинов умышленным вредом. Подобное поведение до сих пор наблюдалось только у одной известной группы капуцинов.