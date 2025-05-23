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Наука и Хайтек

Пчелы сталкиваются с новыми угрозами из-за войн, уличного освещения и микропластика

Исследования
Животные
Экология
время публикации: 23 мая 2025 г., 12:25 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 12:41
Пчелы сталкиваются с новыми угрозами из-за войн, уличного освещения и микропластика
AP Photo/Jens Meyer

Специалисты по пчелам составили перечень из 12 главных угроз для опылителей на ближайшие десять лет. Этот список представлен в докладе "Новые угрозы и возможности для глобального сохранения опылителей", подготовленном учеными Университета Рединга. Исследователи предупреждают, что увеличение числа вооруженных конфликтов по всему миру негативно сказывается на пчелах. В частности, война в Украине привела к сокращению разнообразия выращиваемых сельхозкультур, из-за чего опылителям стало труднее находить пищу в течение всего сезона.

Также ученые обнаружили, что микропластик проникает в ульи по всей Европе: в ходе анализа 315 колоний медоносных пчел в большинстве из них были найдены синтетические материалы, включая ПЭТ-пластик. Кроме того, было установлено, что искусственное освещение от уличных фонарей снижает активность ночных опылителей – посещаемость цветов падает на 62%. Загрязнение воздуха также оказывает негативное влияние на здоровье опылителей, ухудшая их выживаемость, способность к размножению и рост.

Авторы отчета призвали к принятию ряда мер для защиты пчел. Среди предложений – усиление законодательства, ограничивающего загрязнение окружающей среды антибиотиками, которое наносит вред здоровью пчел, а также развитие электротранспорта для сокращения загрязнения воздуха, влияющего на опылителей. Кроме того, они рекомендуют создавать цветущие участки в солнечных электропарках и выводить сельскохозяйственные культуры с повышенным содержанием нектара и пыльцы, чтобы обеспечить пчел более качественным питанием.

Наука и Хайтек
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