Глобальное потепление ослабляет иммунитет белых медведей

С потеплением в Арктике белые медведи все чаще подвергаются угрозе инфекций, вызванных вирусами, бактериями и паразитами, с которыми они практически не сталкивались около 30 лет назад.

Американские исследователи хотели изучить, как глобальное потепление влияет на устойчивость белых медведей к вирусам и бактериям, которые опасны для их здоровья. Команда изучила анализы крови белых медведей, собранные с 1987 по 1994 год и сравнила их с образцами крови с 2008 по 2017 год. Ученые проверили наличие шести различных патогенов, включая вирусы, бактерии и паразитов. Эти организмы обычно связаны с наземными животными, но ранее их обнаруживали и у морских видов, на которых охотятся белые медведи.

Результаты показали, что в более свежих образцах крови значительно чаще обнаруживаются химические маркеры, указывающие на заражение белых медведей одним из пяти патогенов – вирусов, бактерий или паразитов. Пять патогенов, общее название которых объединяет возбудителей болезней, ставших более распространенными у белых медведей, включают два паразита, вызывающих токсоплазмоз и неоспороз, два вида бактерий, ответственных за кроличью лихорадку и бруцеллез, а также вирус, вызывающий собачью чуму.

Исследователи объясняют, что такие результаты свидетельствуют о том, что в экосистеме Арктики происходят серьезные изменения, которые ставят под угрозу жизни всех животных, которые там живут.