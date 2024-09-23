Израильские ученые установили, как люди влияют на ветровой режим Северного полушария

Ученые Института Вейцмана реконструировали глобальные ветровые системы на Земле в прошлом и показали, как на эти системы сегодня влияют антропогенные выбросы парниковых газов.

Лето 2024 года стало самым жарким за всю историю наблюдений, и, к сожалению, это не было неожиданностью. Лето за летом становятся все жарче и суше по всему миру. Это приводит к сильным засухам и тепловым волнам, в том числе и в Северном полушарии. Это создает серьезные риски, такие как лесные пожары, неурожаи и угроза здоровью человека. Большое влияние на распределение тепла оказывают глобальные системы циркуляции воздуха на Земле.

В двух исследованиях, проведенных под руководством доктора Рея Хемке из Института Вейцмана, ученые показали, как деятельность человека влияет на эти природные системы.

В исследованиях ученые проследили две системы штормовых путей, которые переносят тепло и влагу по всему миру. Во-первых, это системы высокого и низкого давления, которые движутся с запада на восток. Во-вторых – это так называемая циркуляция Хэдли, при которой теплый воздух собирается у экватора, течет к полюсам, опускается к поверхности в субтропиках и возвращается к экватору,.

Ученые показали, что и штормовые пути с запада на восток, и циркуляция Хэдли ослабевают по крайней мере с 1980 года. Но только ослабление циркуляции Хэдли ученые связывают с антропогенными выбросами. Западно-восточная циркуляция слабеет по природным причинам.

"Выбросы нагревают воздух в высоких широтах сильнее, чем в низких, – говорит доктор Хемке. – В результате температурный разрыв между северными и южными широтами сокращается, и циркуляция Хэдли слабеет".

Ученые проанализировали большое количество климатических данных, полученных с помощью наблюдений и с помощью современных климатических моделей. Результаты работы опубликованы в журнале npj Climate and Atmospheric Science и в журнале Nature Communications.

Используя климатические модели, Хемке и его коллеги показали, как природные факторы, такие как извержения вулканов и солнечное излучение, меняли циркуляцию Хэдли в прошлые века. Ученые обнаружили, что в прошлом тысячелетии эти природные факторы усиливали циркуляцию потоков с юга на север и обратно. Сегодня ситуация изменилась, и циркуляция слабеет.

"Если в предыдущем тысячелетии преобладали природные факторы, то сейчас значительную роль играют антропогенные выбросы, – говорит соавтор работы Ор Хесс. – В прошлом климат был более холодным, что способствовало усилению циркуляции Хэдли. Сегодня потепление климата ослабляет эту циркуляцию".