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Наука и Хайтек

Почему клетки рака молочной железы прячутся долгие годы, а потом дают метастазы

Израильские ученые
Онкология
время публикации: 24 апреля 2025 г., 16:56 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 16:56
Почему клетки рака молочной железы прячутся долгие годы, а потом дают метастазы
Wikipedia.org. Фото: KGH

Ученые из Института Вейцмана описали молекулярный механизм, который погружает клетки рака молочной железы в спящий режим, и объяснили, почему клетки рака пробуждаются такими агрессивными.

Работа опубликована в журнале Science Signaling.

Лечение рака молочной железы становится все более успешным, но в некоторых случаях болезнь может проявиться вновь даже спустя десятилетия. Почему это происходит, пока неясно.

На протяжении жизни женщины ткани молочной железы меняются. Молодые клетки молочной железы – круглые, подвижные и быстро делятся, но в зрелости они приобретают форму, которая напоминает кубик, они менее активны и делятся медленно. Клетки переходят от одной стадии к другой постепенно, но иногда они выходят из-под контроля. Раковый процесс начинается, когда зрелые клетки возвращаются на более раннюю стадию развития и начинают очень быстро делиться. Тогда они создают опухоли и даже мигрируют в другие ткани. Но иногда эти быстрые клетки могут снова замедлиться и фактически "уснуть".

Ученые нашли белки, которые переводят клетки рака в "спящий" режим. Как было показано на мышиных моделях, повышение уровня белка OVOL1 заставляет раковые клетки "уснуть". В таком состоянии клетки не агрессивны, но они остаются в организме и могут проснуться через много лет, когда условия изменятся. Усыпляя и пробуждая раковые клетки, ученые показали, что одним из регуляторов белка OVOL1 является гормон эстроген. Ученые показали, что высокий уровень эстрогена подавляет белок OVOL1, и как только уровне белка опускается, у спящих раковых клеток появляется шанс проснуться.

В жизни женщины может наступить период, когда эстроген начинает быстро расти. Соавтор работы доктор Йосиф Ярден говорит: "Мы знаем, что жировая ткань управляет выработкой эстрогена во время менопаузы. Поэтому мы можем предположить, что увеличение веса у пожилых женщин, у которых был рак в молодости, увеличивает риск "пробуждения" спящего рака из-за увеличения выработки эстрогена и связанного с этим снижения экспрессии OVOL1. Но пока это гипотеза".

Ученые показали, что спящие раковые клетки во время "сна" накапливают мутации ДНК и претерпевают серьезные изменения. Поэтому они просыпаются настолько агрессивными. Ученые также отмечают, что рак молочной железы – не единственная злокачественная опухоль, клетки которой переходят в состояние покоя, поэтому понимание механизмов "сна" может привести к появлению новых методов лечения и других видов рака.

Наука и Хайтек
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