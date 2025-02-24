Жировые клетки у разных людей и по-разному влияют на ожирение

Ученые из Университета Бен-Гуриона обнаружили подтипы жировых клеток, которые различаются у разных людей. Открытие открывает возможность персонализированного лечения ожирения.

Работа опубликована в журнале Nature Genetics.

Исследование является частью международного проекта "Атлас клеток человека" https://www.humancellatlas.org/ по созданию всеобъемлющей карты всех типов и подтипов клеток, из которых состоит человеческое тело.

Сегодня мы знаем, что жировая ткань вырабатывает и выделяет в кровоток сотни белков и других веществ, которые воздействует на мозг, кровеносные сосуды, печень и поджелудочную железу. Например, гормон лептин, вырабатываемый почти исключительно жировыми клетками, является центральным регулятором аппетита, приема пищи и скорости расходования энергии, гормон перемещается по кровотоку и достигает контрольных центров в мозге.

Жировая ткань разная в разных органах. Она отличается под кожей, в брюшной полости, вокруг внутренних органов (висцеральный жир). Она работает по-разному и по-разному влияет на здоровье. Теперь ученые показали, что жировая ткань содержит функционально разные клетки, причем эти подтипы клеток различают у разных людей.

"Мы впервые обнаружили субпопуляции жировых клеток, которые влияют на регулирование воспалительных процессов, образование кровеносных сосудов и рубцевание – фиброз", – говорит соавтор работы профессор Эсти Йегер-Лотем.

Сначала ученые "вычислили" эти неизвестные клетки и только потом их увидели под микроскопом. Анализируя различия между подкожным и висцеральным жиром исследователи обнаружили, что большинство субпопуляций жировых клеток в разных тканях схожи. Но в подкожном жире клетки интенсивнее общаются друг с другом при противовоспалительных процессах. Ученые обнаружили, что распространенность уникальных жировых клеток связана с осложнениями, вызванными индивидуальным ожирением: доля специфических клеток в ткани тем выше, чем выше резистентность к инсулину.

Ученые считают, что анализ уникальных жировых клеток может предсказать степень будущих осложнений от ожирения и индивидуальную реакцию на лечение. Эти результаты важны для поиска персонализированного лечения ожирения. Соавтор работы профессор Асаф Рудич говорит: "Мы уже работаем над инструментами, которые помогут перенести наши результаты в клиническую медицину".