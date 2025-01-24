Мозговой имплантат, повышающий настроение с помощью ультразвука, проходит испытания

Мозговой имплантат, способный улучшать настроение с помощью ультразвуковых волн, проходит испытания в рамках Национальной службы здравоохранения Великобритании, сообщает The Guardian.

Устройство, которое имплантируется в череп, но не непосредственно в мозг, отслеживает активность и посылает ультразвуковые импульсы для активации определенных групп нейронов. Его безопасность и переносимость будут проверять на 30 пациентах в рамках испытания. Ученые утверждают, что технология сможет способствовать улучшению настроения.

Устройство, разработанное американской некоммерческой организацией Forest Neurotech, использует ультразвук для считывания и изменения мозговой активности. Исследователи считают, что это открывает новые возможности для лечения широкого круга пациентов, страдающих такими заболеваниями, как депрессия, тревожность и эпилепсия, которые затрагивают не конкретную область мозга, а более обширные участки.

В испытании примут участие пациенты, которым временно удалили часть черепа после черепно-мозговой травмы, чтобы снизить опасное повышение давления в мозге. Это позволяет тестировать устройство без необходимости проведения дополнительной операции. Участники будут носить устройство на голове в области дефекта черепа в течение двух часов. Во время этого будет измеряться активность их мозга, а исследователи оценят, возможно ли эффективно влиять на настроение и мотивацию пациентов.

Исследование продлится три с половиной года, начиная с марта, при этом первые восемь месяцев будут посвящены получению разрешений от регулирующих органов. Если испытания окажутся успешными, Forest планирует перейти к полномасштабным клиническим исследованиям, например, для лечения депрессии.