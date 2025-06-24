Израильские ученые создали суперклей, который можно расклеить в микроволновке

Ученые Еврейского университета создали клей, который затвердевает за секунды под действием света и расклеивается в микроволновке. Клей можно использовать десятки раз. Работа, в которой описываются подробности изобретения, опубликована в журнале Advanced Materials.

Клей получил название TetraALA. Он решает главную проблему современных клеящих материалов – сочетание прочности и возможность полной переработки.

Новый материал основан на альфа-липоевой кислоте. Он затвердевает за 30 секунд под воздействием видимого света. Клей обеспечивает прочное соединение различных материалов – стекла, пластика, алюминия, печатных плат – и сохраняет прочность даже под водой.

Но главное преимущество использования TetraALA в том, что поверхности можно разъединить в обычной микроволновке без растворителей и высоких температур. После СВЧ воздействия более 90% TetraALA восстанавливается, и его можно использовать повторно.

Цикл прост: нанесение клея, активация светом, использование, расклеивание с помощью СВЧ, сбор размягченного материала и повторное применение. Клей сохраняет все свои свойства после множества циклов, что кардинально отличает его от традиционных термореактивных клеев, накапливающихся на свалках. Это напоминает сборку на болтах: мы можем сначала соединить детали, а потом выкрутить болты и использовать их снова. Такого клея еще не было.

Применение охватывает широкий спектр отраслей. В электронике TetraALA позволит создавать устройства, которые легко разобрать для ремонта или переработки. Высокий коэффициент преломления делает его идеальным для оптических применений – светоделителей, линз, волоконной оптики. В упаковочной индустрии материал откроет путь к полностью перерабатываемым решениям.

Особый интерес представляют биомедицинские перспективы. Испытания показали высокую силу сцепления с биотканями, сопоставимую с хирургическими клеями. Но для медицинского применения потребуется решить проблему безопасного удаления клея – микроволновое воздействие на живые ткани слишком опасно. Здесь исследователи рассматривают возможность химического растворения клея.

Работа открывает широкую перспективу для разработки обратимых клеящих материалов. Команда планирует масштабировать технологию, что может кардинально изменить подход к использованию клеев в самых разных отраслях.