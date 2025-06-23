Израильский стартап Lembas разработал таблетку для похудения

Компания Lembas представила новый продукт для похудения, который представляет собой таблетку или пищевую добавку и не требует инъекций. Стартап уже привлек $3,6 миллиона.

Предложенный компанией Lembas продукт получил название GLP-1 Edge. Этот продукт стимулирует выработку гормона GLP-1 и других кишечных гормонов, регулирующих аппетит и обмен веществ. GLP-1 лежит в основе таких известных препаратов для похудения, как Ozempic.

Lembas планирует выпускать свой продукт как в форме таблетки, так и в виде пищевой добавки, превращая обычные продукты в "еду для похудения". Основная цель стартапа – поиск с помощью искусственного интеллекта пищевых ингредиентов, способных влиять на здоровье человека, и GLP-1 Edge – первый продукт стартапа.

Гормон GLP-1 естественным образом выделяется в организме после употребления определенных продуктов, например, богатых клетчаткой или белком. Но инъекционные препараты содержат гораздо большие дозы вещества, чем организм способен выработать самостоятельно. Lembas стремится найти такие ингредиенты, которые максимально стимулируют сам организм вырабатывать GLP-1 ровно столько, сколько необходимо.

Препараты на основе GLP-1, такие как Ozempic, обычно вводятся инъекционно и приводят к средней потере веса около 15%. Существуют и пероральные формы, но они менее эффективны. Lembas позиционирует свой продукт не как прямого конкурента инъекциям, а как альтернативу, например, для тех, кто не хочет делать уколы. Компания предлагает заменять один прием пищи в день таблеткой или продуктом с добавкой.

Сравнивать эффективность препаратов и пищевых добавок сложно: для добавок не требуется проведение клинических испытаний эффективности, и Lembas планирует только обязательные тесты безопасности. В экспериментах на животных продукт достигал примерно двух третей эффекта по снижению веса по сравнению с семаглутидом – действующим веществом Ozempic.

Lembas рассчитывает вывести продукт на рынок в 2027 году, но компании еще предстоит убедить рынок в необходимости такого решения, учитывая быстрый рост сегмента GLP-1-продуктов. Тем не менее на предпосевном раунде Lembas привлек $3,6 миллиона, сообщает Globes .