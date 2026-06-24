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Наука и Хайтек

Китайский суперкомпьютер обогнал лучшие американские машины и занял первое место в мире по скорости

Технологии
Китай
время публикации: 24 июня 2026 г., 16:16 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 16:16
Китайский суперкомпьютер обогнал лучшие американские машины и занял первое место в мире по скорости
AP Photo

Китайский суперкомпьютер LineShine занял первое место в последнем рейтинге TOP500, обогнав американскую систему El Capitan и вернув Китаю лидерство впервые с 2017 года, об этом сообщает The Guardian. Система, установленная в Национальном суперкомпьютерном центре в Шэньчжэне, показала производительность около 2,2 экзафлопса – то есть свыше двух квинтиллионов операций в секунду.

Особенность LineShine в том, что он построен только на центральных процессорах (CPU), без использования графических ускорителей (GPU), которые обычно применяются в современных высокопроизводительных системах и ИИ-задачах. Энергопотребление системы оценивается примерно в 42 мегаватта, что подчеркивает масштаб вычислительной инфраструктуры.

В рейтинге он сместил с первого места американский El Capitan, а также опередил другие мощные суперкомпьютеры из США и Европы. При этом эксперты отмечают, что TOP500 оценивает прежде всего классические вычисления, а не специализированные ИИ-нагрузки, поэтому лидерство в этом списке не обязательно означает превосходство во всех типах вычислений.

Наука и Хайтек
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