Наука и Хайтек

В Израиле запущен национальный суперкомпьютер

ИИ
Технологии
время публикации: 19 января 2026 г., 12:48 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 12:58
В Израиле запущен национальный суперкомпьютер
AP Photo/Emilio Morenatti

Управление инноваций запустило национальный суперкомпьютер, созданный компанией Nebius по заказу государства Израиль, для практического использования компаниями и исследовательскими учреждениями.

Исследователям будут выделены 1000 ускорителей Nvidia B200 по сниженной стоимости, при этом 70 процентов мощностей будут направлены на нужды хайтек-компаний и 30 процентов – на нужды академических учреждений.

Суперкомпьютер является частью национальной программы НИОКР-инфраструктуры для искусственного интеллекта (программа ТАЛАМ).

Из-за высокого глобального спроса на вычислительные ресурсы для обучения больших моделей их использование характеризуется высокой стоимостью и длительным временем ожидания. Цель управления инноваций – устранить эти барьеры и позволить местным компаниям и исследователям обучать большие модели и проводить прорывные исследования при низких затратах и быстром времени реализации, без зависимости от иностранных инфраструктур.

