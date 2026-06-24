x
24 июня 2026
|
последняя новость: 15:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 июня 2026
|
24 июня 2026
|
последняя новость: 15:44
24 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Что помогало выживать доисторическим сообществам 50 тысяч лет назад

Израильские ученые
Палеонтология
Исторические Открытия
Армения
Грузия
время публикации: 24 июня 2026 г., 15:06 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 15:06
Что помогало выживать доисторическим сообществам 50 тысяч лет назад
AP Photo/Martin Meissner

Археологи Еврейского университета Иерусалима выяснили, что выживанию охотников-собирателей на Южном Кавказе помогали не только адаптация к климату, но и масштабные социальные связи.

Новое исследование, опубликованное в журнале Quaternary Science Reviews, меняет традиционные представления о выживании людей в период от 57 до 27 тысяч лет назад. Изучив археологические, геологические и экологические данные на территории современных Армении и Грузии, ученые обнаружили неожиданный парадокс. Несмотря на малую численность и рассеянность доисторических общин, они вовсе не были изолированы друг от друга. Напротив, древние популяции поддерживали прочные контакты на огромных расстояниях.

Анализ каменных орудий и изделий из обсидиана показал, что люди регулярно перемещались на расстояния от 40 до 200 километров. Сходство технологических традиций на Южном Кавказе и Армянском нагорье подтверждает, что общины активно обменивались знаниями и технологиями и поддерживали тесные социальные контакты. Это помогало им успешно преодолевать периоды трудных климатических и экологических изменений. Открытие позволяет иначе взглянуть на переход от среднего к верхнему палеолиту. Вместо резкого вытеснения одной культуры другой археологи увидели постепенный процесс сосуществования и взаимодействия разных традиций на протяжении тысячелетий.

Устойчивость древних обществ определялась гибким сочетанием мобильности, численности населения и, главное, развитых социальных сетей. Интеграция и обмен опытом оказались ключевым фактором в противостоянии кризисам.

"Наши результаты показывают, что сама по себе адаптивность сообществ не раскрывает всей истории доисторического выживания, – отметил соавтор работы доктор Ариэль Малинский-Булер. – Даже в регионах с небольшим и рассредоточенным населением люди оставались связанными через сети знаний, технологий и социальное взаимодействие. Эти связи были столь же важны, как и адаптация к окружающей среде и помогали сообществам переживать периоды глубоких изменений".

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 28 июня 2025

Ученые реконструировали лицо 10500-летней женщины с помощью ДНК
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 03 апреля 2025

Дети играли важную роль в создании доисторических наскальных рисунков
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 21 декабря 2024

Британцы бронзового века ели своих врагов, согласно новому анализу останков
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 13 апреля 2016

Социологи нашли причину моногамии, считавшейся "эволюционной загадкой"