Что помогало выживать доисторическим сообществам 50 тысяч лет назад

Археологи Еврейского университета Иерусалима выяснили, что выживанию охотников-собирателей на Южном Кавказе помогали не только адаптация к климату, но и масштабные социальные связи.

Новое исследование, опубликованное в журнале Quaternary Science Reviews, меняет традиционные представления о выживании людей в период от 57 до 27 тысяч лет назад. Изучив археологические, геологические и экологические данные на территории современных Армении и Грузии, ученые обнаружили неожиданный парадокс. Несмотря на малую численность и рассеянность доисторических общин, они вовсе не были изолированы друг от друга. Напротив, древние популяции поддерживали прочные контакты на огромных расстояниях.

Анализ каменных орудий и изделий из обсидиана показал, что люди регулярно перемещались на расстояния от 40 до 200 километров. Сходство технологических традиций на Южном Кавказе и Армянском нагорье подтверждает, что общины активно обменивались знаниями и технологиями и поддерживали тесные социальные контакты. Это помогало им успешно преодолевать периоды трудных климатических и экологических изменений. Открытие позволяет иначе взглянуть на переход от среднего к верхнему палеолиту. Вместо резкого вытеснения одной культуры другой археологи увидели постепенный процесс сосуществования и взаимодействия разных традиций на протяжении тысячелетий.

Устойчивость древних обществ определялась гибким сочетанием мобильности, численности населения и, главное, развитых социальных сетей. Интеграция и обмен опытом оказались ключевым фактором в противостоянии кризисам.

"Наши результаты показывают, что сама по себе адаптивность сообществ не раскрывает всей истории доисторического выживания, – отметил соавтор работы доктор Ариэль Малинский-Булер. – Даже в регионах с небольшим и рассредоточенным населением люди оставались связанными через сети знаний, технологий и социальное взаимодействие. Эти связи были столь же важны, как и адаптация к окружающей среде и помогали сообществам переживать периоды глубоких изменений".