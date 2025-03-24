Шум транспорта провоцирует ярость у птиц Галапагосских островов

Исследования показывают, что птицы становятся агрессивными, когда шум транспорта мешает их территориальным песням.

Наблюдения ученых показали, что самцы золотистого лесного певуна (Setophaga petechia), живущие рядом с оживленными дорогами, становятся более агрессивными, когда слышат песни других самцов на фоне транспортного шума. Исследователи считают, что это поведение связано с тем, что птицы понимают, что их собственные песни, которые являются предупреждением о вторжении на территорию, могут быть заглушены шумом транспорта.

Команда исследовала поведение 38 самцов на двух островах Галапагосского архипелага. Из них 20 птиц жили рядом с дорогами, а 18 – вдали от них. На территории каждого самца исследователи проигрывали два записанных звуковых файла в разные дни. Один файл содержал только песню другого самца, а второй – ту же песню, но с добавлением шума дорожного движения.

Результаты показали, что самцы, живущие рядом с оживленными дорогами, проявляли большую агрессию в случае с дополнительным шумом, приближаясь и летая вокруг источника звука, как будто ища нарушителя. Ученые отметили, что хотя одна из версий заключалась в том, что птицы подходили ближе, чтобы их лучше услышали, не все из них пели, что говорит о готовности к возможному столкновению.

Самцы, живущие вдали от дорог, наоборот, проявляли меньше агрессии при шуме транспорта – возможно, потому что, как предполагают исследователи, они боялись незнакомого звука. Ученые также отметили, что самцы на более густонаселенном острове Санта-Крус пели дольше, когда слышали звуки дорожного движения, в то время как на менее населенном острове Флореана наблюдалась противоположная реакция.