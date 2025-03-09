Возраст и миграция влияют на репертуар песен у птиц

Ученые выяснили, что выбор песен, которые поют птицы, может зависеть от их возраста, социальных связей и миграции.

Группа исследователей из Оксфордского университета применила методы физического отслеживания и искусственный интеллект, чтобы сопоставить записанные песни с самцами больших синиц (Parus major), обитающими в Уайтхэм-Вудс в Оксфорде. В рамках исследования было проанализировано 20 тысяч часов записей и более 100 тысяч песен, собранных за три года.

С помощью ИИ-моделей исследователи изучили репертуары отдельных птиц, птиц в пределах одного района и всей популяции, чтобы выяснить, насколько схожи их песни. Это позволило команде понять, как миграция, изменения в популяции и возрастная структура влияли на музыкальные предпочтения птиц.

Исследователи обнаружили, что в одном и том же районе обитания большие синицы, имеющие схожий возраст, обычно поют похожие песни. Птицы старшего возраста, как правило, воспроизводят старые мелодии, которые реже встречаются в популяции, – это похоже на то, как пожилые люди могут часто напевать традиционные песни из прошлого. Ученые объясняют, что это связано с тем, что большие синицы учат свои песни в первый год жизни. Поэтому в районах с разнообразным возрастным составом птиц можно было наблюдать большее разнообразие песен.

Также исследователи отметили важность миграции. Они выяснили, что новые птицы, прибывающие в район, обычно перенимают местные песни, а не привносят свои собственные. Это объясняется тем, что расселение происходит, когда птицы еще молоды и не успели выучить собственные песни.