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Наука и Хайтек

Волонтерство и участие в общественной деятельности помогают продлить жизнь

Исследования
время публикации: 24 мая 2025 г., 07:30 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 07:30
Волонтерство и участие в общественной деятельности помогают продлить жизнь
Dor Pazuelo/Flash90

Согласно исследованию, опубликованному в Журнале Американского гериатрического общества, социальная активность пожилых людей может положительно влиять на их продолжительность жизни.

В работе приняли участие 2268 американцев в возрасте 60 лет и старше, которые в 2016 году прошли опросы о своем образе жизни и сдали анализы крови. Результаты показали, что у тех, кто активно участвовал в социальных мероприятиях, риск смерти в течение последующих четырех лет был на 42% ниже по сравнению с теми, чья социальная активность была низкой. Особенно сильная связь с пониженным риском смертности наблюдалась у тех, кто занимался волонтерством, активно общался с внуками или посещал спортивные и общественные клубы.

Также исследование выявило, что замедленное биологическое старение и более высокая физическая активность являются важными факторами, усиливающими положительное влияние социальной вовлеченности на здоровье и продолжительность жизни.

Наука и Хайтек
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