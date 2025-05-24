Волонтерство и участие в общественной деятельности помогают продлить жизнь

Согласно исследованию, опубликованному в Журнале Американского гериатрического общества, социальная активность пожилых людей может положительно влиять на их продолжительность жизни.

В работе приняли участие 2268 американцев в возрасте 60 лет и старше, которые в 2016 году прошли опросы о своем образе жизни и сдали анализы крови. Результаты показали, что у тех, кто активно участвовал в социальных мероприятиях, риск смерти в течение последующих четырех лет был на 42% ниже по сравнению с теми, чья социальная активность была низкой. Особенно сильная связь с пониженным риском смертности наблюдалась у тех, кто занимался волонтерством, активно общался с внуками или посещал спортивные и общественные клубы.

Также исследование выявило, что замедленное биологическое старение и более высокая физическая активность являются важными факторами, усиливающими положительное влияние социальной вовлеченности на здоровье и продолжительность жизни.