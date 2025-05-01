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Наука и Хайтек

Хорошее настроение и шампанское могут снизить риск внезапной остановки сердца

Исследования
Психология
Медицина
время публикации: 01 мая 2025 г., 11:53 | последнее обновление: 01 мая 2025 г., 11:54
Хорошее настроение и шампанское могут снизить риск внезапной остановки сердца
Mark Von Holden/Invision for James Beard Foundation/AP Images

В ходе исследования, опубликованного в журнале Canadian Journal of Cardiology, были выявлены 56 неклинических факторов риска, связанных с внезапной остановкой сердца (ВОС), включая аспекты образа жизни, физические характеристики, психологическое состояние, уровень дохода, образование и окружающую среду. Ученые пришли к выводу, что устранение этих факторов может существенно сократить количество случаев ВОС.

Ученые провели исследование, анализируя связи между различными факторами окружающей среды и здоровьем на основе данных UK Biobank. Для оценки причинно-следственных отношений они использовали метод менделевской рандомизации, изучая широкий спектр воздействий и их влияние на здоровье. Исследователи проанализировали данные более чем 500 000 человек. За средний период наблюдения, составляющий 14 лет, у 3 147 из них произошла внезапная остановка сердца.

Среди защитных факторов исследователи выявили умеренное потребление шампанского и белого вина, увеличение доли фруктов в рационе, позитивный настрой, контроль массы тела и давления, а также повышение уровня образования. По их оценке, от 40% до 63% случаев внезапной остановки сердца можно было бы предотвратить при учете всех этих факторов.

Наука и Хайтек
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