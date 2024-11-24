Инструмент посредничества на основе ИИ помогает людям найти общий язык

Чат-бот формирует групповые заявления, которые отражают мнения как большинства, так и меньшинства, способствуя поиску общих точек зрения.

Ученые из проекта DeepMind компании Google создали "машину Хабермаса" – языковой искусственный интеллект, вдохновленный теорией коммуникативного действия немецкого философа Юргена Хабермаса. Суть работы инструмента заключается в том, что на основе письменных мнений по спорному вопросу он формулирует набор утверждений, которые будут приемлемы для всех сторон.

Ученые провели эксперимент, в котором участникам из Великобритании предлагалось обсудить такие спорные темы, как эмиграцию, климатические изменения и минимальную заработную плату, при этом посредником в обсуждении участвовал ИИ, который помогал собеседникам найти точки соприкосновения в диалоге.

В результате эксперимента исследователи выяснили, что в 56% случаев размышления машины оказались предпочтительнее по сравнению с высказываниями, сделанными людьми-посредниками. Участники исследования также отметили, что ответы ИИ были более логичными и информативными.

Ученые считают, что использование модели искусственного интеллекта для взаимодействия поможет преодолеть недостатки традиционных форм обсуждений, таких как публичные собрания и социальные сети. Особенно важно, отмечают исследователи, что машина подчеркивала вес непопулярного мнения. Вместо того чтобы поддерживать точку зрения большинства, она дала возможность голосам меньшинства быть услышанными.