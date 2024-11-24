Война влияет на развитие ребенка и может изменять ДНК

Новое исследование показало, что дети, которые живут в условиях войны, сталкиваются не только с проблемами психического здоровья, но и могут испытывать биологические изменения на уровне ДНК.

Группа ученых в Университете Суррея решила изучить, собрала образцы слюны у 1507 сирийских детей-беженцев в возрасте от 6 до 19 лет, проживающих в лагерях на территории Ливана. Они изучили процесс метилирования ДНК (DNAm) – эпигенетическое явление, при котором к ДНК добавляются химические метки в разных участках генома. Также в исследовании использовались анкеты для измерения степени подверженности ребенка событиям, связанным с войной.

Результаты исследования показали, что у детей, переживших войну, были обнаружены изменения в ДНК на различных участках и в нескольких областях генома. Часть выявленных изменений затрагивала гены, связанные с ключевыми процессами, такими как нейротрансмиссия (взаимодействие нервных клеток) и внутриклеточный транспорт (перемещение материалов внутри клеток).

Такие изменения не наблюдались при других видах травм, например, связанных с бедностью или насилием. Это указывает на то, что война может вызывать уникальные биологические реакции в организме.

"Хотя общеизвестно, что война оказывает неблагоприятное воздействие на психическое здоровье детей, наше исследование нашло доказательства биологических механизмов, лежащих в основе этого эффекта. Мы также обнаружили, что война связана с более медленным эпигенетическим старением, что может означать, что война способна влиять на развитие детей", – говорит профессор Майкл Плюсс, ведущий автор исследования.

В ходе исследования ученые также обнаружили различия в биологических последствиях войны у мальчиков и девочек. Анализ слюны показал, что у девочек, переживших войну, изменения в метилировании ДНК были выражены сильнее, особенно в генах, связанных с реакцией на стресс и развитием мозга.