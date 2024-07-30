Дети и война: 53 ребенка убиты, 23 лишились обоих родителей, 870 потеряли одного из родителей

Координационный отдел по работе правительства по защите прав детей и подростков, действующий при министерстве юстиции, опубликовал специальный отчет о ситуации с детьми в результате "черной субботы" 7 октября и последовавшей за нападением ХАМАСа на Израиль войной "Железные мечи". В соответствии с этим отчетом, с 7 октября (включительно) от действий террористов и в результате военных действий в Израиле были убиты 53 ребенка и подростка.

23 ребенка лишились обоих родителей – трое из них это дети сотрудников служб безопасности, и остальные 20 – дети гражданских лиц, ставших жертвами вражеских действий. 870 детей лишились одного из родителей, 612 из них потеряли родителя-военнослужащего или сотрудника служб безопасности, 258 детей осиротели, когда одного из их родителей убили террористы.

1014 детей и подростков потеряли в войне братьев и сестер: у 559 из них братья или сестры служили в ЦАХАЛе или в структурах безопасности, братья или сестры еще 455 детей были гражданскими, погибшими в результате терактов.

36 детей и подростков 7 октября 2023 года были похищены в сектор Газы: это количество включает тех, кому по состоянию на 7 октября не исполнилось 18 лет. 34 из похищенных детей и подростков были возвращены. Двое до сих пор остаются в плену – это Ариэль и Кфир Бибас.

У 91 ребенка или подростка был похищен один из родителей, у семерых похитили обоих родителей. У 157 детей и подростков похищен в сектор Газы родственник первой степени родства (родители или братья-сестры).

По данным министерства здравоохранения, в ходе войны от терактов и вражеских действий пострадали 275 детей в возрасте до 10 лет, а также 376 подростков в возрасте от 10 до 20 лет (данные по состоянию на июнь 2024 года). В отчете сказано, что в это число не входят дети, пострадавшие и погибшие в результате ракетного обстрела Мадждаль-Шамса в субботу, 27 июля.

Около 19900 детей и подростков были признаны пострадавшими от терактов и вражеских действий, получившими физические или психологические травмы. При этом указано, что во многих случаях процедура признания пострадавшими от вражеских действий еще не завершена, и это количество будет расти. Большинство пострадавших получили психологические травмы.

1873 ребенка были признаны инвалидами вследствие вражеских действий: речь идет о детях и подростках, пострадавших от терактов и войны и получивших физическую или психиатрическую инвалидность на уровне 20% и выше.

В центры эвакуации были помещены десятки тысяч детей. По данным системы "Яхад", по состоянию на начало июля 2024 года в центрах эвакуации по всей стране находятся 7278 детей, из них 1153 ребенка в возрасте от рождения до трех лет, 1198 детей в возрасте от четырех до шести лет, 2686 детей в возрасте от семи до 12 лет, 1368 в возрасте от 13 до 15 лет, 874 в возрасте от 16 до 18 лет. Больше всего эвакуированных детей проживают в Тверии – 1331 ребенок и подросток.

В семьях резервистов, призванных по срочной повестке "цав 8" в ходе войны, по состоянию на июль, 299993 ребенка от рождения до 18-летнего возраста.

В центрах психологической поддержки ("Мерказей Хосен") помощь получили более 17000 детей и подростков, и были проведены более 30000 терапевтических бесед с пострадавшими от войны и терактов.